Полиция ищет свидетелей ДТП с участием грузовика и подростка-велосипедиста на въезде в Родину 18 мая

26 Май 2020 2020-05-26T11:14:04+03:00

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Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедших 18 мая около 16:40 в Псковском районе на въезде в Родину у поворота на Наволок, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

Напомним, юноша на велосипеде «Форвард» попал под колеса грузового автомобиля КАМАЗ-560301 с государственным регистрационным знаком Т643КУ60, с прицепом марки 86111 02 и государственным регистрационным знаком АА688760. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

ИСТОЧНИК KP.RU