2020-05-26T11:49:25+03:00
Общество

На Инженерном мосту в Пскове уложили асфальт, на площади Пущина провели фрезерование

Олег Томилин
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В Пскове продолжаются дорожные работы по ремонту Инженерного моста, площади Декабриста Пущина и улицы Речной за счет Дорожного фонда Псковской области, которые ведет ООО «ДРС60». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на эти цели выделено более 25 млн рублей.

На Инженерном мосту через реку Пскову длиной 80 метров накануне, 25 мая, рабочие уложили два слоя асфальта. Осталось обустройство тротуаров и нанесение разметки.

На площади Пущина было отфрезеровано дорожное покрытие: старый асфальт заменят на 690 квадратных метрах (с примыканиями: на улице Вокзальной – 77 м, на улице Плехановский Посад – 110 м, на улице Декабриста Пущина – 265 м). Также рабочие приведут в порядок тротуары и зеленую зону.

Наконец, на улице Речной новый асфальт на участке в 277 метров уже уложен. По контракту там также будут укреплены обочины, нанесена разметка.

Все объекты переходят один в другой. Таким образом, выполняется комплекс дорожных работ на связанных друг с другом дорогах.

«А если прибавить к ним те объекты, что ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – перекресток Индустриальной и Инженерной, улица Инженерная (от перекрестка до моста), объездная дорога под виадуком (соединяет Вокзальную и Льва Толстого в том месте, где с другой стороны к ней примыкает Речная), то получается в новом асфальте будет целый «куст» центрального и примыкающих к нему районов!», — отметили в дорожном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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