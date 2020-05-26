На въезде в Псков велосипедистка попала под колеса автомобиля

26 Май 2020 2020-05-26T11:57:40+03:00

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Сегодня, 26 мая, на въезде в Псков по Рижской трассе - у поворота к газовой заправке — произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило к ним в 09:18. На место происшествия были направлены 3 спасателя.

Как сообщает «Псковское агентство информации», ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Volkswagen поворачивал к газовой заправке с Рижского проспекта, а женщина, двигавшаяся по краю обочины в сторону центра Пскова, не успела среагировать и допустила столкновение с автомобилем.

Пострадавшая жива.

ИСТОЧНИК KP.RU