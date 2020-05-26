2020-05-26T12:35:45+03:00
Происшествия

2 человека погибли в ДТП под Великими Луками

Олег Томилин
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Сегодня, 26 мая, рано утром произошло смертельное ДТП в деревне Аничково Лычевской волости Великолукского района — на 11 км автодороги Великие Луки - Усвяты. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 06:15.

Для устранения последствий аварии привлекались 7 спасателей.

Как сообщает «Псковское агентство информации», 28-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина превратилась в груду искорёженного металла, погиб водитель и его 27-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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