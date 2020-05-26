Псковские волонтеры обработали более 1,2 тысяч заявок от граждан, находящихся на самоизоляции

26 Май 2020 2020-05-26T12:49:53+03:00

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Более 1,2 тыс заявок от пожилых и маломобильных жителей региона, находящихся на самоизоляции в связи с распространением COVID-19, обработали волонтеры Псковской области за последние 2 месяца, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Более 60% от общего количества заявок касалась доставки добровольцами продуктов на дом, сообщил руководитель регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. Около 30% — обращения о приобретении необходимых лекарственных препаратов. Также волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. По состоянию на 25 мая все заявки по региону исполнены.

Продолжается предоставление продуктовой помощи в рамках акции «Мы вместе». Она адресована гражданам в возрасте старше 65 лет, если их ежемесячный доход не превышает 13 тысяч рублей. В общей сложности доставлено более 11 тысяч наборов, из которых 2,6 тысяч — в Пскове, около 1,6 тысяч — в Великих Луках.

Михаил Васильев подчеркнул, что в существующих условиях важное правило работы волонтеров — соблюдение всех мер предосторожности. Добровольцы в обязательном порядке используют СИЗ, дезинфицирующие средства.

Напомним, в Псковской области помощь пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции, оказывают около 330 волонтеров при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации, комитета по социальной защите Псковской области, а также регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018». Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» акции «Мы вместе» 8 (800) 200-34-11, телефонам круглосуточного оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 29-90-03, а также по номерам телефонов муниципальных органов социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU