2020-05-26T12:49:53+03:00
Общество

Псковские волонтеры обработали более 1,2 тысяч заявок от граждан, находящихся на самоизоляции

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 1,2 тыс заявок от пожилых и маломобильных жителей региона, находящихся на самоизоляции в связи с распространением COVID-19, обработали волонтеры Псковской области за последние 2 месяца, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Более 60% от общего количества заявок касалась доставки добровольцами продуктов на дом, сообщил руководитель регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. Около 30% — обращения о приобретении необходимых лекарственных препаратов. Также волонтеры помогали пожилым и маломобильным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. По состоянию на 25 мая все заявки по региону исполнены.

Продолжается предоставление продуктовой помощи в рамках акции «Мы вместе». Она адресована гражданам в возрасте старше 65 лет, если их ежемесячный доход не превышает 13 тысяч рублей. В общей сложности доставлено более 11 тысяч наборов, из которых 2,6 тысяч — в Пскове, около 1,6 тысяч — в Великих Луках.

Михаил Васильев подчеркнул, что в существующих условиях важное правило работы волонтеров — соблюдение всех мер предосторожности. Добровольцы в обязательном порядке используют СИЗ, дезинфицирующие средства.

Напомним, в Псковской области помощь пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции, оказывают около 330 волонтеров при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики региональной администрации, комитета по социальной защите Псковской области, а также регионального ресурсного Центра развития добровольчества «Команда 2018». Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» акции «Мы вместе» 8 (800) 200-34-11, телефонам круглосуточного оперативного информационного центра 8 (800) 444-10-41, 8 (8112) 29-90-03, а также по номерам телефонов муниципальных органов социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер на 4-х углах в Пскове планируют сдать досрочно - к Дню города
Обнародована временная схема движения автобусов в Пскове с 29 мая по 1 июня из-за ремонта Троицкого моста
В Новосокольническом районе полицейские по горячим следам раскрыт угон
Полиция раскрыла кражи имущества в Выборе и Усвятах
«Бизнес должен работать так, чтобы мог выкрутится и без поддержки» — руководитель ГК «Мега Холод» и общественный советник губернатора
Председатель одного из псковских отраслевых профсоюзов выдвинула требование об открытом голосовании на выборах председателя Псковоблсовпрофа.
В псковском храме Успения с Пароменья хотят установить электронную звонница
Студентов привлекут к достройке кампуса ПсковГУ
Депутаты фракции «Единой России» в Псковгордуме решили поддержать отчет сити-менеджера
Псковские волонтеры обработали более 1,2 тысяч заявок от граждан, находящихся на самоизоляции
27 мая в Псковской области ожидается погода без осадков и до +23 градусов
2 человека погибли в ДТП под Великими Луками
На въезде в Псков велосипедистка попала под колеса автомобиля
На Инженерном мосту в Пскове уложили асфальт, на площади Пущина провели фрезерование
Полиция ищет свидетелей ДТП с участием грузовика и подростка-велосипедиста на въезде в Родину 18 мая
Полиция задержала грабителя иконы из дома мурманского пенсионера в дедовичской деревне
Район поисков 3-летней Варвары Поповой расширили до устья Великой, псковичи могут помочь поисковикам
Ночью в Пскове сгорел забор, в Великих Луках — баня, а в Острове — жилой дом
За сутки в Псковской области прибавилось по 21 зараженному и выздоровевшему от коронавируса
Псковские следователи взяли шефство над оставшимся без жилья сиротой