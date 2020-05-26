Депутаты фракции «Единой России» в Псковгордуме решили поддержать отчет сити-менеджера

26 Май 2020 2020-05-26T13:25:17+03:00

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В понедельник, 25 мая, на заседании фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе ее члены решили поддержать на предстоящей сессии отчет сити-менеджера Александра Братчикова о работе администрации за 2019 год.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в течение часа глава администрации города отвечал на вопросы членов фракции. После этого они единогласно решили одобрить на сессии работу Александра Братчикова и его администрации, проведенную за последний год в Пскове.

На этой неделе пройдут подобные встречи с представителями всех фракций Псковской городской Думы: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко».

Проведение сессии запланировано на 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU