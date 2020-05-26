2020-05-26T13:25:17+03:00
Политика

Депутаты фракции «Единой России» в Псковгордуме решили поддержать отчет сити-менеджера

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 мая, на заседании фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе ее члены решили поддержать на предстоящей сессии отчет сити-менеджера Александра Братчикова о работе администрации за 2019 год.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в течение часа глава администрации города отвечал на вопросы членов фракции. После этого они единогласно решили одобрить на сессии работу Александра Братчикова и его администрации, проведенную за последний год в Пскове.

На этой неделе пройдут подобные встречи с представителями всех фракций Псковской городской Думы: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко».

Проведение сессии запланировано на 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер на 4-х углах в Пскове планируют сдать досрочно - к Дню города
Обнародована временная схема движения автобусов в Пскове с 29 мая по 1 июня из-за ремонта Троицкого моста
В Новосокольническом районе полицейские по горячим следам раскрыт угон
Полиция раскрыла кражи имущества в Выборе и Усвятах
«Бизнес должен работать так, чтобы мог выкрутится и без поддержки» — руководитель ГК «Мега Холод» и общественный советник губернатора
Председатель одного из псковских отраслевых профсоюзов выдвинула требование об открытом голосовании на выборах председателя Псковоблсовпрофа.
В псковском храме Успения с Пароменья хотят установить электронную звонница
Студентов привлекут к достройке кампуса ПсковГУ
Депутаты фракции «Единой России» в Псковгордуме решили поддержать отчет сити-менеджера
Псковские волонтеры обработали более 1,2 тысяч заявок от граждан, находящихся на самоизоляции
27 мая в Псковской области ожидается погода без осадков и до +23 градусов
2 человека погибли в ДТП под Великими Луками
На въезде в Псков велосипедистка попала под колеса автомобиля
На Инженерном мосту в Пскове уложили асфальт, на площади Пущина провели фрезерование
Полиция ищет свидетелей ДТП с участием грузовика и подростка-велосипедиста на въезде в Родину 18 мая
Полиция задержала грабителя иконы из дома мурманского пенсионера в дедовичской деревне
Район поисков 3-летней Варвары Поповой расширили до устья Великой, псковичи могут помочь поисковикам
Ночью в Пскове сгорел забор, в Великих Луках — баня, а в Острове — жилой дом
За сутки в Псковской области прибавилось по 21 зараженному и выздоровевшему от коронавируса
Псковские следователи взяли шефство над оставшимся без жилья сиротой