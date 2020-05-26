Студентов привлекут к достройке кампуса ПсковГУ

26 Май 2020 2020-05-26T13:36:46+03:00

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Студенческие стройотряды планируется привлекать к достройке кампуса Псковского государственного университета, который возводится на базе недостроенной гостиницы «Интурист». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, об это врио ректора Наталья Ильина сегодня, 26 мая, рассказала губернатору Михаилу Ведерникову во время его визита на стройплощадку кампуса.

В ходе визита глава региона вместе с представителями подрядной организации и руководителем вуза прошел по территории площадки, осмотрел ряд помещений.

Наталья Ильина подчеркнула, что со стороны заказчика выполнены все условия для бесперебойного обеспечения строительных работ. Продлен контракт с генподрядчиком, ряд проектных решений находятся на государственной экспертизе.

Также врио ректора рассказала, что проработан вопрос привлечения к строительным работам студенческих стройотрядов, которых университет обеспечит питанием, а подрядчики — униформой. Студенты будут работать под руководством и при сопровождении профессиональных строителей.

«Ежемесячно на объект будут выводиться порядка 100 учащихся. Все они сами изъявили желание. Для них это будет бесценный опыт, непрерывная практика. Те, кто проживает в Пскове, уже сейчас смогут приступить к работе, а ребятам из районов необходимо заселиться в общежитие. Для этого мы согласовываем все организационные вопросы с Роспотребнадзором», — подчеркнула Наталья Ильина.

Представитель подрядчика также выразил готовность работать со студентами, в том числе контролировать качество выполнения работ. На объекте будут созданы все условия для безопасной работы в рамках борьбы с распространением COVID-19. Глава региона положительно оценил инициативу и поручил сделать все необходимое, чтобы не допустить возникновения очагов заболевания и срывов сроков.

Губернатор дополнительно ознакомился с дизайнерскими решениями по внутренней отделке помещений кампуса, осмотрел внутренний двор, где еще предстоит провести благоустройство, создать зону пляжного волейбола и установить воркаут-площадку. Ряд поручений Михаил Ведерников дал относительно пространства перед кампусом. Представитель подрядной организации подчеркнул, что ряд проектных решений будет пересмотрен, например, посадят дополнительные деревья для озеленения, а также увеличат площадь благоустроенной территории, которая будет продлена до Ольгинской набережной.

Во время обсуждения актуальных вопросов возведения объекта подрядчик отметил, что на строительной площадке трудятся более 60 сотрудников, привлекаются дополнительные субподрядные организации для наращивания темпов. Все работы ведутся в соответствии с согласованным ранее графиком.

«Погода позволяет активизировать процесс строительства. Параллельно нужно вести максимально возможное количество работ, чтобы не терять времени. Ближайшие месяцы для нас решающие, время нужно грамотно использовать», — отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU