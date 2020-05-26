2020-05-26T14:09:05+03:00
Политика

Председатель одного из псковских отраслевых профсоюзов выдвинула требование об открытом голосовании на выборах председателя Псковоблсовпрофа.

Олег Томилин
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Председатель псковского отраслевого профсоюза инновационных и малых предприятий Юлия Иванова от лица и других отраслевых профсоюзов региона в эфире ПАИ-live выдвинула требование о проведении открытого голосования на предстоящих 8 июня выборах председателя Псковоблсовпрофа.

Юлия Иванова заявила, что нынешний председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова при этом настаивает на тайном волеизъявлении.

«Она считает, что это даёт людям возможность выразить мнение. Но нас поддерживают 10 отраслевых профсоюзов, и мы считаем, что голосование должно быть открытое. Нельзя манипулировать этими делами. Я полностью поддерживаю своих коллег, которые до меня уже выступали на ПАИ, и считаю, что голосование должно быть только открытое», - уверена Юлия Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Председатель одного из псковских отраслевых профсоюзов выдвинула требование об открытом голосовании на выборах председателя Псковоблсовпрофа.
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