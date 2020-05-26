«Бизнес должен работать так, чтобы мог выкрутится и без поддержки» — руководитель ГК «Мега Холод» и общественный советник губернатора

26 Май 2020 2020-05-26T14:28:36+03:00

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Руководитель группы компаний «Мега Холод», общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» в Псковской области и общественный помощник псковского губернатора Михаила Ведерникова Татьяна Кирилёнок заявила сегодня, 26 мая, в эфире ПАИ-live, что бизнес должен работать так, чтобы мог выкрутится и выжить без всякой поддержки со стороны государства. По ее словам, такие установки должны быть у бизнесменов и при взятии кредитов, а любые меры поддержки — это «только приятный бонус».

«Есть, конечно, отрасли, которые без поддержки работать просто не могут, например сельское хозяйство», - оговорилась при этом Татьяна Кирилёнок.

«Наверное, наше государство может позволить себе раздать прямые деньги каждому пострадавшему бизнесмену, но и тут будут довольные и недовольные - кому-то будет много, кому-то снова мало», — добавила предпринимательница.

ИСТОЧНИК KP.RU