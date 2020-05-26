Полиция раскрыла кражи имущества в Выборе и Усвятах

26 Май 2020 2020-05-26T14:39:40+03:00

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Сотрудники полиции раскрыли несколько краж, произошедших в Новоржевском и Усвятском районах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МВД, в деревне Выбор Новоржевского района из дачного дома по улице Заречной путем повреждения окна была совершена кража электропроводов и другого имущества. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. О произошедшем в отделение полиции по Новоржевскому району сообщила потерпевшая - 33-летняя женщина.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый: безработный местный житель 2000 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

А в Усвятах пенсионерка 1962 года рождения заявила стражам порядка, что из дома по улице 25 Октября свободным доступом похищена беспроводная акустическая колонка. Причиненный ущерб составил 17 тысяч рублей.

В этой краже подозревается 26-летний ранее судимый житель поселка Усвяты. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU