В Новосокольническом районе полицейские по горячим следам раскрыт угон

26 Май 2020 2020-05-26T16:04:41+03:00

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Сотрудники межрайонного отдела МВД России «Новосокольнический» по горячим следам раскрыли угон автомобиля ВАЗ-21074 от дома на улице Бабахина в Новосокольника в ночь на 25 мая. Угонщиком оказался 20-летний безработный местный житель, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МВД.

Владелец машины обнаружил пропажу транспортного средства и обратился в полицию только утром 25 мая. Однако полицейским удалось в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Угнанная автомашина обнаружена.

По версии следствия, подозреваемый намеревался доехать по своим делам до деревни Коровкино Новосокольнического района, и для этого решил воспользоваться чужой легковушкой. Как оказалось, «семерка», стоявшая на улице Бабахина в Новосокольниках, была не закрыта. Молодой человек сумел ее завести и отправился в Коровкино.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU