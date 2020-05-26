2020-05-26T16:10:46+03:00
Общество

Обнародована временная схема движения автобусов в Пскове с 29 мая по 1 июня из-за ремонта Троицкого моста

Олег Томилин
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ГППО «Псковпассажиравтотранс» обнародовало временную схему движения городских автобусов с 29 мая до 06:00 1 июня в связи с временным закрытием движения автотранспорт по Советскому (Троицкому) мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской для замены инженерных сетей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в автотранспортом предприятии, временная схема движения выглядит так:

автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Школьной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева и далее на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной по ул. Л.Поземского, ул. Чудской, мост А.Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

автобус маршрута № 30 следует с ул. Ипподромной по ул. Л.Поземского, ул. Чудской, мост А.Невского, ул. Юбилейной, Рижский проспект, Рокоссовского(конечная). От Рокоссовского по ул. Коммунальной с поворотом на мост А.Невского и далее по маршруту со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138, 174 следуют через мост А.Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой ул. Коммунальная);

автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с ул. Звёздной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от Текстильной следует с ул. Звёздной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);

автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142, 166 с ост. «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) далее по ул. Ижорского Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от Автовокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Школьной с выездом на ул. Л.Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 07:30 и 09:45 следует с ул. Звёздной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

Маршрут № 22 закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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