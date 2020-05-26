Сквер на 4-х углах в Пскове планируют сдать досрочно - к Дню города

26 Май 2020 2020-05-26T16:59:09+03:00

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Сквер Искусств в районе 4-х углов в Пскове (на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького) строители намерены сдать после реконструкции к Дню города 23 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня, 26 мая, на стройплощадке в ходе рабочего выезда побывал сити-менеджер Александр Братчиков.

В выезде также приняли участие руководитель комитета по реализации Программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь и представители подрядных организаций.

Напомним, работы по благоустройству в сквере Искусств ведутся по Проекту LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Общий бюджет проекта составляет 46,8 млн рублей, из них софинансирование города составляет 10%.

По состоянию на май 2020 в сквере выполнено 80% работ: произведено устройство стоянки для автотранспорта со стоянкой для инвалидов, выполнена выемка грунта под пешеходными дорожками, местами отдыха, зоной общественных мероприятий и зоной, предназначенной для озеленения, а также разбивка пешеходных дорожек.

Кроме того, выполнены работы по устройству основания из песка, завершаются работы по устройству основания из щебня, завершены все работы по укладке гофрированных труб, для дальнейшей прокладки электро-коммуникаций. Установлены 54 опоры освещения для торшерных светильников, выполняются работы по установке бортового камня, устройству зелёных зон и уже начаты работы по устройству покрытия из брусчатки на пешеходных дорожках.

План сдачи объекта - середина октября 2020, однако Александр Братчиков сообщил, что подрядчик работает на опережение графика и планирует сдачу данного объекта уже ко Дню города. «Сквер станет новой площадкой для проведения общегородских мероприятий», - заключил сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU