2020-05-26T17:42:05+03:00
Происшествия

В Великих Луках будут судить мужчину за секс с несовершеннолетней

Олег Томилин
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Совершеннолетнего великолучанина будут судить за секс с девшкой, не достигшей возраста 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Великих Лук, в ходе расследования было установлено, что в период с 2018 года до конца февраля 2019 года в Великих Луках гражданин Б., неоднократно и по обоюдному согласию, вступал в половую связь в естественной форме с гражданкой, не достигшей 16-летнего возраста. При этом о том, что девушке ещё нет 16 лет, мужчина знал.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех фактических обстоятельств дела.

Санкцией ч.1 ст. 134 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Великих Луках будут судить мужчину за секс с несовершеннолетней
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