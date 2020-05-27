Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в деревне Погорелка Псковского района

27 Май 2020 2020-05-27T09:53:10+03:00

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В Псковском районе следственные органы устанавливают обстоятельства наезда автомобиля на пешехода около 23:07 19 мая 2020 года в деревне Погорелка на федеральной трасс Р23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия».

По имеющимся данным, водитель автомобиля марки Renault Logan c государственным регистрационным знаком Х579МУ/60, двигаясь по 307 километру федеральной трассы, сбил пешехода, который получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

ИСТОЧНИК KP.RU