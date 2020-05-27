Рекордное количество зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 26 мая
В Псковской области за минувшие сутки, 26 мая, выявили сразу 43 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный прирост выявленных заболевших с момента начала пандемии. Общее число зараженных за все время достигло 670.
При этом на 27 человек увеличилось число выздоровевших — оно достигло 278. Число умерших от коронавируса не изменилось и по-прежнему равно 10.
Отметим, за прошедшие сутки в регионе было сделан 541 тест на коронавирус, общее число исследований достигло 20 794.
Статистика распространения пандемии по муниципалитетам на утро 27 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост зараженных):
Псков – 225 (+16)
Великие Луки – 79 (+11)
Островский район – 74 (+1)
Псковский район – 65 (+4)
Невельский район – 42
Гдовский район – 25
Новосокольнический район – 25
Порховский район – 23 (+2)
Опочецкий район – 15 (+1)
Великолукский район – 13 (+2)
Дедовичский район – 10
Струго-Красненский район – 10
Плюсский район – 8 (+1)
Себежский район – 8
Дновский район – 7 (+3)
Палкинский район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Локнянский район – 4 (+2)
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU