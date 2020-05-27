Рекордное количество зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 26 мая

27 Май 2020 2020-05-27T10:13:11+03:00

Новый антирекорд в Псковской области: 43 зараженных за сутки.

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В Псковской области за минувшие сутки, 26 мая, выявили сразу 43 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный прирост выявленных заболевших с момента начала пандемии. Общее число зараженных за все время достигло 670.

При этом на 27 человек увеличилось число выздоровевших — оно достигло 278. Число умерших от коронавируса не изменилось и по-прежнему равно 10.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе было сделан 541 тест на коронавирус, общее число исследований достигло 20 794.

Статистика распространения пандемии по муниципалитетам на утро 27 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост зараженных):

Псков – 225 (+16)

Великие Луки – 79 (+11)

Островский район – 74 (+1)

Псковский район – 65 (+4)

Невельский район – 42

Гдовский район – 25

Новосокольнический район – 25

Порховский район – 23 (+2)

Опочецкий район – 15 (+1)

Великолукский район – 13 (+2)

Дедовичский район – 10

Струго-Красненский район – 10

Плюсский район – 8 (+1)

Себежский район – 8

Дновский район – 7 (+3)

Палкинский район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Локнянский район – 4 (+2)

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU