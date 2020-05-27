27 Май 2020 2020-05-27T10:25:38+03:00

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До 15 июня детские сады Псковской области продолжат работу в режиме дежурных групп. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников во вторник, 26 мая, во время совещания по вопросу функционирования дошкольных образовательных учреждений в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, губернатор напомнил, что в связи с действием ограничительных мер работа дошкольных организаций в привычном формате была приостановлена, и до настоящего момента детские сады функционируют в режиме дежурных групп.

Председатель регионального комитета по образованию Псковской области Александр Седунов проинформировал, что в регионе действуют более 340 дежурных групп, которые посещают 4 тысячи детей. Он обратил внимание руководителей муниципалитетов на то, что в случае дальнейшего увеличения числа подопечных в детских садиках будет необходимо усилить контроль над состоянием здоровья детей, а также оснастить учреждения необходимым количеством бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты.

В ходе обсуждения руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук высказал мнение, что необходимо продлить работу дошкольных учреждений в режиме дежурных групп. Это решение поддержали и главы районов Псковской области.

Михаил Ведерников предложил вернуться к теме возобновления работы детских садов в полноценном режиме во второй половине июня. Вместе с тем глава региона отметил, что в ближайшее время возможно увеличение количества детей из-за постепенного выхода граждан с самоизоляции.

Что касается организации выпускных вечеров для будущих первоклассников из дошкольных детских учреждений, то их было решено перенести на более поздний период или провести в установленные ранее сроки в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU