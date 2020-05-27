Выравнивающий слой асфальта кладут на дороге Неелово — Кудина Гора — Печоры

27 Май 2020 2020-05-27T10:47:28+03:00

8,3 км дороги будет отремонтировано в нынешнем году.

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На автомобильной дороге Неелово — Кудина Гора — Печоры в Печорском районе дорожные рабочие приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. На сегодняшний день первый слой асфальтобетона уложен на протяжении 3,5 км.

Всего планируется привести в нормативное состояние 8,3 км дороги (км 27+245 — км 35+566). На 6,5 км изношенное дорожное покрытие уже отфрезеровано. В дальнейшем рабочие начнут ремонтировать водопропускные трубы.

Техническим заданием также предусмотрено восстановление водоотводных канав, расчистка полосы отвода от кустарника, укрепление обочин, ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Ремонтом занимается ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на выполнение работ в объеме 86,7 млн рублей выделены в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объект должен быть сдан до 14 августа.

Добавим, что в 2019 году был отремонтирован участок этой дороги в 4 км (с 10-го по 14-й км), а в 2018 году — 10 км от начала дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU