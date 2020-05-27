Псковский бизнес-омбудсмен предложил изменить законодательство о взаимоотношениях арендаторов и арендодателей и ввести чек-листы для открытия бизнеса

27 Май 2020 2020-05-27T11:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В День российского предпринимательства — 26 мая — губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Аркадием Мурылевым.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, омбудсмен представил главе региона ежегодный доклад о своей деятельности в 2019 году.

Особое внимание в ходе разговора было уделено работе разных отраслей экономики в условиях распространения коронавируса, дополнительных мерах поддержки бизнес-сообщества. Участники рабочей встречи обсудили возможности поэтапного снятия ограничительных мер с организаций и торговых центров, деятельность которых в настоящее время приостановлена. Речь зашла об условиях возобновления работы, возможной поддержке арендаторов тех торговых центров, владельцы которых не готовы снижать размер арендной платы.

Аркадий Мурылев выступил с предложениями по корректировке регионального законодательства, которые позволят урегулировать взаимоотношения арендаторов и арендодателей, а также представил опыт Ульяновской области в части применения чек-листов для открытия компаний и организаций, где детально прописаны основные требования обязательные для исполнения. Глава региона заметил, что даст поручения профильным специалистам проработать поступившие от омбудсмена предложения.

Также губернатор сообщил, что снятие любых ограничений будет проходить максимально осторожно, учитывая эпидобстановку, при тесном взаимодействии с региональным Роспотребнадзором. Михаил Ведерников подчеркнул, что жить в условиях ограничений придется довольно долгое время, все должны ответственно подходить к соблюдению профилактических требований и санитарных норм. В качестве положительного примера губернатор привел работу крупных промышленных предприятий, которые к организации деятельности подошли взвешенно и внимательно.

Михаил Ведерников отметил, что работа по корректировке мер поддержки бизнеса в регионе будет продолжена. Глава региона сообщил, что на капитализацию регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства будут направлены средства как регионального, так и федерального бюджетов. Кроме того, поддержка будет оказана областному Фонду развития промышленности, что позволит поддержать крупные производственные предприятия региона и привлечь серьезные меры поддержки федерального уровня.

Напомним, в Псковской области реализуются меры поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства. В регионе действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. К основным мерам поддержки, которые уже оказаны бизнес-сообществу, можно отнести, например, принятые законы о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения, налогов на имущество и транспорт для наиболее пострадавших субъектов МСП, реструктуризацию выплат по ранее выданным микрозаймам, представление «арендных каникул» для пользователей государственного и муниципального имущества и др. На текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки охвачены порядка 2,8 тысяч компаний, их совокупный объем составляет более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU