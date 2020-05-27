Председатель областного комитета по охране объектов культнаследия Наталья Тихомирова уволилась
Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова покинула свой пост. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на саму экс-руководительницу комитета.
О причинах своего увольнения и дальнейших планах г-жа Тихомирова сообщать отказалась.
Новый председатель комитета пока не назначен.
Напомним, Наталья Тихомирова возглавила комитет по охране объектов культурного наследия в апреле 2019 года.
Она родилась 29 сентября 1979 года в Пскове. В 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация - инженер-строитель.
В 2015 году окончила московский институт искусства реставрации по специальности «эксперт-менеджер объектов культурного наследия».
В 2018 году - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по направлению «архитектура, архитектор-реставратор».
ИСТОЧНИК KP.RU