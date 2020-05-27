2020-05-27T11:41:17+03:00
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Председатель областного комитета по охране объектов культнаследия Наталья Тихомирова уволилась

Олег Томилин
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Наталья Тихомирова проработала в должности председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия чуть больше года.Наталья Тихомирова проработала в должности председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия чуть больше года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова покинула свой пост. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на саму экс-руководительницу комитета.

О причинах своего увольнения и дальнейших планах г-жа Тихомирова сообщать отказалась.

Новый председатель комитета пока не назначен.

Напомним, Наталья Тихомирова возглавила комитет по охране объектов культурного наследия в апреле 2019 года.

Она родилась 29 сентября 1979 года в Пскове. В 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация - инженер-строитель.

В 2015 году окончила московский институт искусства реставрации по специальности «эксперт-менеджер объектов культурного наследия».

В 2018 году - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по направлению «архитектура, архитектор-реставратор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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