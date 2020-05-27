Псевдоцелительница выманила у пожилой псковички более 1 млн рублей

27 Май 2020 2020-05-27T11:58:13+03:00

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Пожилая псковичка, доверившись незнакомке, заплатила более 1 млн рублей за «дистанционное лечение».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД, жительница областного центра 1949 года рождения по телефону договорилась с гражданкой, которая выдавала себя за известную целительницу, о проведении сеансов дистанционного лечения ее супруга. Эти сеансы в «лечения» по телефону продолжались около 2-х месяцев. В течение этого времени пенсионерка перечисляла за данные услуги деньги. В общей сложности, она перевела свыше 1 млн рублей.

Однако, убедившись, что стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU