2020-05-27T12:56:15+03:00
Происшествия

Великолучанка за 2 дня общения с телефонными мошенниками лишилась 300 тысяч рублей, у опочанки похитили 320 тысяч

Олег Томилин
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44-летняя жительница Великих Лук в течение 25 и 26 мая общалась по телефону с неизвестными лицами, которые представлялись сотрудниками банков и говорили её, что некие злоумышленники намереваются похитить принадлежащие женщине деньги, поэтому для предотвращения незаконной транзакции денежных средств якобы необходимо было перевести средства на другую банковскую карту. Великолучанка поддалась на настойчивые предложения и в результате не досчиталась 300 тысяч рублей.

А в Опочке 48-летняя местная жительница в результате мошеннических действий неизвестных лишилась 320 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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