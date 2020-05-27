В Пскове полицейские раскрыли кражи из автомобиля и гаража

27 Май 2020 2020-05-27T13:09:54+03:00

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Псковские полицейские задержали подозреваемых в хищениях скутера, автомобильного и лодочного моторов, а также другого имущества, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД.

По версии следствия, 22 мая в Пскове из стоявшего у дома на Ленинградском шоссе автомобиля Volkswagen свободным доступом были похищены лодочный мотор и сумка с деньгами, документами и другими вещами. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого – безработного ранее судимого псковича 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

Кроме того, в Пскове в период с 25 по 26 мая с территории складов по улице Солнечной свободным доступом совершена кража двигателя от иномарки. В этой краже подозреваются двое не работающих псковичей, 1995 и 1997 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное обнаружено и изъято.

Также в областном центре в ночь на 24 мая злоумышленник, сорвав навесной замок, проник в гараж у дома по улице Николая Васильева и похитил оттуда скутер и музыкальный центр. Причиненный ущерб уточняется. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники отдела полиции №2 задержали 42-летнего безработного судимого житель областного центра. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обысках изъято похищенное. Кроме того, у задержанного были изъяты два велосипеда, принадлежность которых устанавливается. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU