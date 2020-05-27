Замглавы Псковского района перешла на работу в областной комитет по культуре

27 Май 2020 2020-05-27T13:34:15+03:00

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Заместитель главы Псковского района Вера Алексеева перешла на работу в комитет по культуре Псковской области в ранге заместителя председателя. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на председателя комитета Жанну Малышеву.

На новом месте работы Вера Алексеева трудоустроена с 25 мая.

В должности заместителя главы Псковского района она успела проработать всего 2 месяца. Ранее она была директором Псковского районного центра культуры, ещё раньше руководила средней школой в Торошино.

ИСТОЧНИК KP.RU