28 мая в Псковской области днем ожидается небольшой дождь
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В четверг, 28 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также завтра ожидается ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду и высокое атмосферное давление.
Температура по области: ночью +4…+9 градусов Цельсия, днем +17…+22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU