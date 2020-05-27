В Псковской области создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Псковской области ведется подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной кампании, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.
В связи с этим в регионе создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года. По интересующим вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании в Псковской области можно обращаться по телефону 8 (8112) 29-99-55, доб. 123 или на адрес электронной почты mv.alganov@edu.pskov.ru.
Добавим, предполагаемая дата открытия детских оздоровительных учреждений — июль 2020 года. Однако, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, возможны и другие сроки начала работы детских лагерей. Рассматривается возможность сокращения продолжительности смен.
Оздоровительная кампания 2020 года пройдет с ограничением по выезду детей в другие регионы и приему детей из других регионов, а также по посещению детских лагерей посторонними лицами.
ИСТОЧНИК KP.RU