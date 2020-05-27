2020-05-27T14:56:25+03:00
Общество

В Псковской области создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Псковской области ведется подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной кампании, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

В связи с этим в регионе создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года. По интересующим вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании в Псковской области можно обращаться по телефону 8 (8112) 29-99-55, доб. 123 или на адрес электронной почты mv.alganov@edu.pskov.ru.

Добавим, предполагаемая дата открытия детских оздоровительных учреждений — июль 2020 года. Однако, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, возможны и другие сроки начала работы детских лагерей. Рассматривается возможность сокращения продолжительности смен.

Оздоровительная кампания 2020 года пройдет с ограничением по выезду детей в другие регионы и приему детей из других регионов, а также по посещению детских лагерей посторонними лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницам и базам отдыха в Псковской области могут разрешить работать в режиме обсерваторов
В ОЭЗ «Моглино» хотят построить завод по производству продукции для сейсмостойких зданий
«Деньги на счетах»: Ведерников сообщил о докапитализации региональных фондов для поддержки бизнеса
«Альфа-банк» планирует проспонсировать открытие кабинета реабилитации в Псковской областной детской больнице
По факту пропажи 3-летней Варвары Поповой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
В Псковской области создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года
28 мая в Псковской области днем ожидается небольшой дождь
В плюсской деревне Лышницы произошел пожар в жилом доме
Замглавы Псковского района перешла на работу в областной комитет по культуре
В Пскове полицейские раскрыли кражи из автомобиля и гаража
Великолучанка за 2 дня общения с телефонными мошенниками лишилась 300 тысяч рублей, у опочанки похитили 320 тысяч
Губернатор Псковской области обратился за помощью к президенту России для борьбы с коронавирусом
Псевдоцелительница выманила у пожилой псковички более 1 млн рублей
Председатель областного комитета по охране объектов культнаследия Наталья Тихомирова уволилась
Псковский бизнес-омбудсмен предложил изменить законодательство о взаимоотношениях арендаторов и арендодателей и ввести чек-листы для открытия бизнеса
Выравнивающий слой асфальта кладут на дороге Неелово — Кудина Гора — Печоры
До 15 июня детские сады Псковской области продолжат работу в режиме дежурных групп
Рекордное количество зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 26 мая
Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в деревне Погорелка Псковского района
В Пскове в здании ДКП произошел пожар
В Великих Луках будут судить мужчину за секс с несовершеннолетней
Благодаря теплой зиме все контракты по дорожному нацпроекту на 2020 год в Псковском районе уже выполнены