В Псковской области создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года

27 Май 2020 2020-05-27T14:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Псковской области ведется подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной кампании, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

В связи с этим в регионе создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании 2020 года. По интересующим вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании в Псковской области можно обращаться по телефону 8 (8112) 29-99-55, доб. 123 или на адрес электронной почты mv.alganov@edu.pskov.ru.

Добавим, предполагаемая дата открытия детских оздоровительных учреждений — июль 2020 года. Однако, в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, возможны и другие сроки начала работы детских лагерей. Рассматривается возможность сокращения продолжительности смен.

Оздоровительная кампания 2020 года пройдет с ограничением по выезду детей в другие регионы и приему детей из других регионов, а также по посещению детских лагерей посторонними лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU