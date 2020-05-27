По факту пропажи 3-летней Варвары Поповой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

27 Май 2020 2020-05-27T15:32:47+03:00

По факту пропажи 3-летней Вари возбудили уголовное дело, но ее поиски продолжаются.

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Псковское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), в связи с безвестной пропажей вечером в минувшую субботу, 23 мая, в СНТ «Кебь» 3-летней Варвары Поповой.

Напомним, девочка вышла с территории дачного участка, когда родители отвлеклись. Последний раз её видели на спуске к реке Кебь. Там же собаки кинологов потеряли ее след.

На момент исчезновения девочка была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Неоценимую помощь оказывают волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также просто отзывчивые и неравнодушные псковичи.

Территория прочесывается в том числе кинологами с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Следственные мероприятия координирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Ситуацию с данным происшествием держит на личном контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU