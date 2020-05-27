«Альфа-банк» планирует проспонсировать открытие кабинета реабилитации в Псковской областной детской больнице

27 Май 2020 2020-05-27T15:38:06+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с региональным управляющим «Альфа-банка» в Пскове Ириной Барановой. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, основными темами обсуждения стали исполнение ранее подписанного соглашения о сотрудничестве, а также реализация перспективных партнерских проектов.

Открывая встречу, глава региона поблагодарил представителя Альфа-Банка за продуктивное сотрудничество. «У нас налажено хорошее взаимодействие. Приятно, что все обязательства, которые вы взяли на себя, выполняются», — отметил губернатор, обращаясь к Ирине Барановой.

В свою очередь региональный управляющий банка сообщила, что кредитная организация поддержала несколько важных для региона проектов.

Так, в начале года были выделены средства на капитальный ремонт дома культуры на Талабских островах. В рамках сотрудничества с фондом «Линия жизни» в Детской областной клинической больнице оборудован сурдологический кабинет консультативной поликлиники. В перспективных планах — оснащение кабинета реабилитации. Но для его скорого запуска требуется лицензирование со стороны регионального комитета по здравоохранению. Ирина Баранова попросила поддержки в данном вопросе, Михаил Ведерников отметил, что вопрос будет проработан.

В складывающейся обстановке с распространением COVID-19 Альфа-Банк продолжает поддерживать своих клиентов. Ряду предприятий предоставлены беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы, за реструктуризацией займов в банк обращаются и физические лица. Глава региона подчеркнул, что работа в данном направлении сейчас крайне важна.

Ирина Баранова во время встречи рассказала, что в этом году банк организует ряд образовательных мероприятий для бизнеса, приуроченный к 30-летию кредитной организации. Одно из них пройдет в Псковской области. «В Пскове мы уже организовывали подобный тренинг для представителей малого и среднего предпринимательства по продвижению бизнеса в интернете. В нем приняли участие специалисты из «Яндекса». Тогда мероприятие вызвало серьезный интерес», — подчеркнула региональный управляющий Альфа-Банка в Пскове, добавив, что главной задачей является не продвижение деятельности банка, а организация максимально полезного мероприятия с привлечением экспертов федерального уровня.

«Регион не избалован такими форматами. Обсудим варианты проведения с представителями бизнес-сообщества, чтобы мероприятие было максимально интересно всем участникам. Мы и сами готовы принять в нем участие», — заметил Михаил Ведерников и предложил провести мероприятие в июле или августе.

Стороны обсудили вопросы участия бюджетных организаций в зарплатных проектах Альфа-Банка. Ирина Баранова заметила, что клиентами банка в данной сфере являются 74 учреждения и около 5 тысяч псковичей, работающих в бюджетной отрасли. География по большей части ограничена областной столицей из-за отсутствия офисов Альфа-Банка в Великих Луках. Отделение в южной столице региона планируется открыть в ближайшей перспективе. Глава региона подчеркнул, что никаких ограничений на сотрудничество по зарплатным проектам нет, а работа организаций в данном направлении ведет к созданию конкурентной среды и улучшению качества продуктов, предоставляемых гражданам.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Ирина Баранова обсудили возможное сотрудничество в сфере лизинга техники, а также по ряду других перспективных направлений.

Отметим, соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и «Альфа-банком» было подписано в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU