«Деньги на счетах»: Ведерников сообщил о докапитализации региональных фондов для поддержки бизнеса

27 Май 2020 2020-05-27T15:46:57+03:00

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Региональные Фонд гарантий и развития предпринимательства и Фонд развития промышленности докапитализированы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 27 мая, в ходе оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

Он отметил, что Псковская область получила из федерального бюджета в общей сложности почти 250 млн рублей на докапитализацию Фонда гарантий и развития предпринимательства. По большей части средства будут направлены на инвестиционные займы.

Губернатор также обратил внимание, что средства пришли в объеме выше запланированного, поэтому принято решение разделить 100 млн рублей регионального бюджета на две равные части. По 50 млн рублей будут направлены в Фонд гарантий и развития предпринимательства и в Фонд развития промышленности. Причем, докапитализация ФРП позволит предприятиям на условиях софинансирования привлечь до 450 млн рублей из федерального фонда. Средства уже переведены, заметил Михаил Ведерников.

В рамках обсуждения участники оперштаба рассмотрели детали предоставления региональных мер поддержки. Так, председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев сообщил, что в Фонд гарантий и развития предпринимательства уже поступило 50 млн рублей из областного бюджета на антикризисные меры поддержки и 34 млн рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Началась отработка заявок.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на поддержку через ФГРП, могут рассчитывать на предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств. Их заявка будет рассмотрена всего за один день.

Обращения, поданные в региональный Фонд развития промышленности, будут рассматриваться на федеральном уровне. Тем не менее специалисты Комитета и Фонда готовы оказать всестороннюю консультативную помощь по проработке и подготовке пакета документов.

«Деньги на счетах. Оформляйте заявки, получайте средства и используйте их максимально эффективно», — призвал представителей бизнес-сообщества Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU