В Псковской области зафиксирован самый резкий рост числа зараженных коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 30 мая, увеличилось на 72 человека и достигло 887 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 3 человека и достигло 343, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 31 мая в регионе за все время было сделано 22891 тестов на коронавирус (суточный прирост + 492).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Великие луки и Плюссу, недавно мы рассказывали о зафиксированных в этих городах очагах инфекции:
На мясокомбинате в Великих луках - https://m.pskov.kp.ru/online/news/3890185/
В администрации города Плюссы - https://www.pskov.kp.ru/online/news/3891472/
Статистика по районам:
Псков – 267 (+8)
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 123 (+19)
Великолукский район – 30 (+4)
Гдовский район – 27
Дедовичский район – 16
Дновский район - 11 (+1)
Красногородский район – 3
Куньинский район – 2
Локнянский район - 4
Невельский район - 47 (+2)
Новоржевский район – 5
Новосокольнический район - 30 (+3)
Опочецкий район – 25 (+1)
Островский район – 95 (+13)
Палкинский район - 10
Печорский район – 9 (+2)
Плюсский район – 25 (+16)
Порховский район - 42 (+2)
Псковский район – 74 (+1)
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 3
Себежский район – 10
Струго-Красненский район – 16
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU