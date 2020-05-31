В Псковской области зафиксирован самый резкий рост числа зараженных коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T12:12:51+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 30 мая, увеличилось на 72 человека и достигло 887 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 3 человека и достигло 343, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 31 мая в регионе за все время было сделано 22891 тестов на коронавирус (суточный прирост + 492).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Великие луки и Плюссу, недавно мы рассказывали о зафиксированных в этих городах очагах инфекции:

На мясокомбинате в Великих луках - https://m.pskov.kp.ru/online/news/3890185/

В администрации города Плюссы - https://www.pskov.kp.ru/online/news/3891472/

Статистика по районам:

Псков – 267 (+8)

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 123 (+19)

Великолукский район – 30 (+4)

Гдовский район – 27

Дедовичский район – 16

Дновский район - 11 (+1)

Красногородский район – 3

Куньинский район – 2

Локнянский район - 4

Невельский район - 47 (+2)

Новоржевский район – 5

Новосокольнический район - 30 (+3)

Опочецкий район – 25 (+1)

Островский район – 95 (+13)

Палкинский район - 10

Печорский район – 9 (+2)

Плюсский район – 25 (+16)

Порховский район - 42 (+2)

Псковский район – 74 (+1)

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 3

Себежский район – 10

Струго-Красненский район – 16

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU