С 1 июня на улице Индустриальной в Пскове перекроют движение
Дорожная полиция просит заранее планировать объезд данного участка
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Пресс-служба ГИБДД УМВД сообщает, что с 1 июня в Пскове закроют участок улицы Индустриальной для реконструкции дорог.
Остановить движение планируется от улицы Инженерной до Ипподромной. Объехать можно по Ипподромной, Аллейной, Алейному и Хлебному переулкам, а также Крупской.
Перекрытие дороги временное, но дорожная полиция просит псковичей и гостей города рассчитывать маршрут передвижения по городу заранее, чтобы избежать пробок.
ИСТОЧНИК KP.RU