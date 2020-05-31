С 1 июня на улице Индустриальной в Пскове перекроют движение

31 Май 2020 2020-05-31T13:17:12+03:00

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Пресс-служба ГИБДД УМВД сообщает, что с 1 июня в Пскове закроют участок улицы Индустриальной для реконструкции дорог.

Остановить движение планируется от улицы Инженерной до Ипподромной. Объехать можно по Ипподромной, Аллейной, Алейному и Хлебному переулкам, а также Крупской.

Перекрытие дороги временное, но дорожная полиция просит псковичей и гостей города рассчитывать маршрут передвижения по городу заранее, чтобы избежать пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU