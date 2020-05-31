2020-05-31T15:22:19+03:00
Общество

С 1 июня в Великих Луках изменится расписание автобусов

Ольга Чернышева
Поделиться:
Изменение коснется автобусов номер 9 и 9БИзменение коснется автобусов номер 9 и 9Б
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 мая, в Центральной диспетчерской службе сообщили об изменениях в расписании Великолукских автобусов №9 и №9Б.

№9 «ФотьевоЛаврино», ежедневно

От ост. Фотьево: 07:10, 08:10, 09:15, 10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25 (15:25 – от Драмтеатра), 16:00, 17:00, 17:55, 18:45, 19:30, 20:10.

От ост. Лаврино: 06:45, 07:40, 08:40, 09:45, 10:35, 11:25, 12:10, 13:00 (13:50 до Драмтеатра), 15:35, 16:30, 17:25, 18:20, 19:05, 19:50.

№9Б «Инкубаторная – Лаврино», понедельник – суббота (воскресенье - выходной)

От ост. Инкубаторная: 06:55, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:25, 12:10, 13:00, 13:50, 15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:05, 19:50.

От ост. Лаврино: 07:15, 08:10, 09:10, 10:10, 11:05, 11:50, 12:35, 13:25 (14:10 до Драмтеатра), 16:00, 17:00, 17:55, 18:45, 19:30, 20:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 июня в Великих Луках изменится расписание автобусов
Родители Псковской области начали получать выплаты на детей до 16 лет
С 1 июня на улице Индустриальной в Пскове перекроют движение
В Псковской области зафиксирован самый резкий рост числа зараженных коронавирусом
ЧП в администрации Плюсского района - заражено более трети сотрудников
Рассказываем, что привезли столичные медики в Псков для борьбы с Covid-19
На помощь псковским медикам приехали специалисты из Москвы
Православный проект великолучанки победил на региональном конкурсе "Регион добрых дел"
Псковичей-автолюбителей приглашают поучаствовать в знаменитой экспедиции Land Rover Experience Россия
С 1 июня в Пскове перекроют Рижский проспект
Статистика на утро 29 мая: в Псковской области количество заболевших увеличилось на 52 человека
Этой ночью двое пьяных водителей надебоширили на дорогах Пскова. Один подросток госпитализирован
Под вывеской медицинского центра "Лечу у дома" несовершеннолетний пскович совершил разгром стоянки на полном ходу
Добрая история о потерянной аистихе Асе из Псковской области
В Пскове создадут штаб поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Возле "Гулливера" построят новый детский сад
На Великолукском мясокомбинате у 24 сотрудников обнаружили коронавирус
Третий ребенок утонул в Псковской области за последнюю неделю
11 из 16 отраслевых профсоюзов поддерживают кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковоблсовпрофа
С 29 мая в городе будет перекрыт Троицкий мост
43-летнего педофила из Пскова суд приговорил к 12,5 года лишения свободы
Статистика на утро 29 мая: Великие луки обогнали Псков в приросте новых случаев заражения COVID-19
На автора сообщения в «Жести по-псковски» о коронавирусе в психбольнице в Богданово завели уголовное дело
В Островском районе две 15-летние девочки ушли на реку и не вернулись: тело одной уже нашли в реке