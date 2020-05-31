С 1 июня в Великих Луках изменится расписание автобусов
Сегодня, 31 мая, в Центральной диспетчерской службе сообщили об изменениях в расписании Великолукских автобусов №9 и №9Б.
№9 «Фотьево – Лаврино», ежедневно
От ост. Фотьево: 07:10, 08:10, 09:15, 10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25 (15:25 – от Драмтеатра), 16:00, 17:00, 17:55, 18:45, 19:30, 20:10.
От ост. Лаврино: 06:45, 07:40, 08:40, 09:45, 10:35, 11:25, 12:10, 13:00 (13:50 до Драмтеатра), 15:35, 16:30, 17:25, 18:20, 19:05, 19:50.
№9Б «Инкубаторная – Лаврино», понедельник – суббота (воскресенье - выходной)
От ост. Инкубаторная: 06:55, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:25, 12:10, 13:00, 13:50, 15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:05, 19:50.
От ост. Лаврино: 07:15, 08:10, 09:10, 10:10, 11:05, 11:50, 12:35, 13:25 (14:10 до Драмтеатра), 16:00, 17:00, 17:55, 18:45, 19:30, 20:10.
ИСТОЧНИК KP.RU