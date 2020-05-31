Локнянская школьница заминировала сотни "Пятерочек" Санкт-Петербурга
В минувшую субботу правоохранительные органы произвели массовую эвакуацию 443 магазинов "Пятёрочка" в городе Санкт-Петербург.
Как сообщили в петербургской телепрограмме "Известия. 78", 30 мая на номер службы "112" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании магазинов "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге.
В экстренном режиме было решение эвакуировать 443 магазина данной торговой сети. Но после проверки 37 магазинов, взрывных устройств обнаружено не было и мероприятия были закончены.
В Псковской области, где был зафиксирован звонок от неизвестного, в тот же день сотрудники УМВД в деревне Барсуки Локнянского района задержали школьницу 2009 года рождения, по подозрении в совершении звонка.
Материалы для проверки отправлены в Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU