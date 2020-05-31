Локнянская школьница заминировала сотни "Пятерочек" Санкт-Петербурга

31 Май 2020 2020-05-31T22:27:07+03:00

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В минувшую субботу правоохранительные органы произвели массовую эвакуацию 443 магазинов "Пятёрочка" в городе Санкт-Петербург.

Как сообщили в петербургской телепрограмме "Известия. 78", 30 мая на номер службы "112" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании магазинов "Пятёрочка" в Санкт-Петербурге.

В экстренном режиме было решение эвакуировать 443 магазина данной торговой сети. Но после проверки 37 магазинов, взрывных устройств обнаружено не было и мероприятия были закончены.

В Псковской области, где был зафиксирован звонок от неизвестного, в тот же день сотрудники УМВД в деревне Барсуки Локнянского района задержали школьницу 2009 года рождения, по подозрении в совершении звонка.

Материалы для проверки отправлены в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU