В Псковской области за последние сутки выявлено 69 новых заболеваний коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 5 мая, увеличилось на 69 человека и достигло 1232 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 23 человек и достигло 456, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 11.
Также по данным на утро 5 мая в регионе за все время было сделано 25915 тестов на коронавирус (суточный прирост +584).
Статистика по районам:
Псков – 328 (+14)
Великие Луки – 206 (+22)
Островский район – 111 (+4)
Псковский район – 88 (+2)
Порховский район - 83 (+3)
Дновский район - 55
Невельский район - 53 (+2)
Великолукский район – 56 (+6)
Плюсский район – 42 (+5)
Новосокольнический район - 35 (+1)
Гдовский районам – 31
Опочецкий район – 27
Дедовичский район – 22 (+3)
Стругокрасненский район – 20 (+2)
Палкинский район - 15 (+2)
Печорский район – 13
Себежский район – 10
Новоржевский район – 10 (+1)
Пустошкинский район – 6
Красногородский район – 4
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Локнянский район - 4
Куньинский район – 2
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU