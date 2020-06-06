В Псковской области за последние сутки выявлено 69 новых заболеваний коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:01:23+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 5 мая, увеличилось на 69 человека и достигло 1232 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 23 человек и достигло 456, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 11.

Также по данным на утро 5 мая в регионе за все время было сделано 25915 тестов на коронавирус (суточный прирост +584).

Статистика по районам:

Псков – 328 (+14)

Великие Луки – 206 (+22)

Островский район – 111 (+4)

Псковский район – 88 (+2)

Порховский район - 83 (+3)

Дновский район - 55

Невельский район - 53 (+2)

Великолукский район – 56 (+6)

Плюсский район – 42 (+5)

Новосокольнический район - 35 (+1)

Гдовский районам – 31

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 22 (+3)

Стругокрасненский район – 20 (+2)

Палкинский район - 15 (+2)

Печорский район – 13

Себежский район – 10

Новоржевский район – 10 (+1)

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 4

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 2

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU