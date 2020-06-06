2020-06-06T15:39:02+03:00
Коронавирус Covid-19

У главы Плюсского района выявлен коронавирус

Ольга Чернышева
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Сегодня, 6 июня, стало известно о заражении главы Плюсского района Виталия Аршинова.

По сообщению Псковского агентства информации, об этом сообщил заведующий филиалом «Плюсский» МБ «Стругокрасненская», депутат районного собрания депутатов Артем Шутилин:

«Всего в администрации 11 человек заразились коронавирусом, и у главы района тест на коронавирус дал положительный результат, сейчас он едет в больницу».

Ранее появилась информация, что в администрации Плюсского района обнаружен очаг коронавируса, возникший из-за несоблюдения мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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