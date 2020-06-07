В Псковской области от коронавируса умерло два человека

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:28:58+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 6 мая, увеличилось на 37 человек и достигло 1 269 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 2 человека и достигло 458, а число умерших равно 12.

Также по данным на утро 7 мая в регионе за все время было сделано 27 013 тестов на коронавирус (суточный прирост +1 098).

На данный момент в Псковской области выявлены четыре очага инфекции: Великолукский мясокомбинат, Моринский интернат, Плюсский район и Порховская межрайонная больница. К числу скончавшихся добавлено два случая: женщина из Моринского психоневрологического интерната и врач-реаниматолог Алексей Поднебесный.

Также вчера стало известно о заражении главы Плюсского района.

Статистика по районам:

Псков – 335 (+7)

Великие Луки – 214 (+8)

Островский район – 123 (+12)

Псковский район – 92 (+4)

Порховский район - 83

Великолукский район – 57 (+1)

Дновский район - 56 (+1)

Невельский район - 53

Плюсский район – 43 (+1)

Новосокольнический район - 35

Гдовский район – 31

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 22

Струго-Красненский район – 20

Палкинский район - 16 (+1)

Печорский район – 14 (+1)

Себежский район – 10

Новоржевский район – 10

Пустошкинский район – 6

Локнянский район - 4

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Красногородский район – 4

Куньинский район – 3 (-1)

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

Невельский район - 53

ИСТОЧНИК KP.RU