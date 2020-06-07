В Псковской области от коронавируса умерло два человека
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 6 мая, увеличилось на 37 человек и достигло 1 269 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 2 человека и достигло 458, а число умерших равно 12.
Также по данным на утро 7 мая в регионе за все время было сделано 27 013 тестов на коронавирус (суточный прирост +1 098).
На данный момент в Псковской области выявлены четыре очага инфекции: Великолукский мясокомбинат, Моринский интернат, Плюсский район и Порховская межрайонная больница. К числу скончавшихся добавлено два случая: женщина из Моринского психоневрологического интерната и врач-реаниматолог Алексей Поднебесный.
Также вчера стало известно о заражении главы Плюсского района.
Статистика по районам:
Псков – 335 (+7)
Великие Луки – 214 (+8)
Островский район – 123 (+12)
Псковский район – 92 (+4)
Порховский район - 83
Великолукский район – 57 (+1)
Дновский район - 56 (+1)
Невельский район - 53
Плюсский район – 43 (+1)
Новосокольнический район - 35
Гдовский район – 31
Опочецкий район – 27
Дедовичский район – 22
Струго-Красненский район – 20
Палкинский район - 16 (+1)
Печорский район – 14 (+1)
Себежский район – 10
Новоржевский район – 10
Пустошкинский район – 6
Локнянский район - 4
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Красногородский район – 4
Куньинский район – 3 (-1)
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
Невельский район - 53
ИСТОЧНИК KP.RU