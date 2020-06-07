В Псковской области зафиксировали новый вид телефонного мошенничества
Жителей Псковской области информируют о новом виде мошенничества. На этот раз аферисты пытаются обмануть граждан штрафами за нарушение карантинного режима.
Как сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области, на телефоны региона стали приходить сообщения о нарушении режима самоизоляции абонентами сотовых сетей и просьбой срочно оплатить штраф в размере нескольких тысяч рублей:
"Также в смс-сообщении могут указываться ссылки на некие статьи КоАП и постановления властей. Кроме того, получателей смс предупреждают о том наказании, которое ждёт их в случае неуплаты "штрафа" - сообщили в оперштабе.
Пример сообщения с мошенничеством
Жителей просят быть внимательными и предупредить о новом виде мошенничества своих близких. Пример такого сообщения вы можете увидеть на фото.
«По всем вопросам, вы можете обратиться на горячую линию 8 (800) 444-10-41», – предупреждают сотрудники covid-центра.
ИСТОЧНИК KP.RU