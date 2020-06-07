2020-06-07T16:39:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области зафиксировали новый вид телефонного мошенничества

Ольга Чернышева
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Жителей просят быть внимательными и предупредить о новом виде мошенничества своих близкихЖителей просят быть внимательными и предупредить о новом виде мошенничества своих близких
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Жителей Псковской области информируют о новом виде мошенничества. На этот раз аферисты пытаются обмануть граждан штрафами за нарушение карантинного режима.

Как сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области, на телефоны региона стали приходить сообщения о нарушении режима самоизоляции абонентами сотовых сетей и просьбой срочно оплатить штраф в размере нескольких тысяч рублей:

"Также в смс-сообщении могут указываться ссылки на некие статьи КоАП и постановления властей. Кроме того, получателей смс предупреждают о том наказании, которое ждёт их в случае неуплаты "штрафа" - сообщили в оперштабе.

Пример сообщения с мошенничеством

Пример сообщения с мошенничеством

Жителей просят быть внимательными и предупредить о новом виде мошенничества своих близких. Пример такого сообщения вы можете увидеть на фото.

«По всем вопросам, вы можете обратиться на горячую линию 8 (800) 444-10-41», – предупреждают сотрудники covid-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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