В Великих луках сгорел жилой дом
С сарая огонь перекинулся на дом.
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Вчера, 7 июня, в деревне Аничково Великолукского района сгорел жилой дом. Виной всему неаккуратность хозяев и короткое замыкание, которое оставило жильцов без дома и сарая.
Как сообщили Луки.ру, хозяева оставляли заряжаться аккумуляторную батарею в сарае возле дома и не присматривали за ее состоянием.
С сарая огонь перекинулся на дом. Жилое помещение сгорело до тла. В пожаре никто не пострадал, в данный момент идет установка принесенного пламенем ущерба.
Хозяева оставляли заряжаться аккумуляторную батарею в сарае возле дома
ИСТОЧНИК KP.RU