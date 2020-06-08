В Великих луках сгорел жилой дом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:20:27+03:00

С сарая огонь перекинулся на дом.

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 июня, в деревне Аничково Великолукского района сгорел жилой дом. Виной всему неаккуратность хозяев и короткое замыкание, которое оставило жильцов без дома и сарая.

Как сообщили Луки.ру, хозяева оставляли заряжаться аккумуляторную батарею в сарае возле дома и не присматривали за ее состоянием.

С сарая огонь перекинулся на дом. Жилое помещение сгорело до тла. В пожаре никто не пострадал, в данный момент идет установка принесенного пламенем ущерба.

Хозяева оставляли заряжаться аккумуляторную батарею в сарае возле дома

ИСТОЧНИК KP.RU