В июне россиян ждут две короткие недели и сокращенный день

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:48:00+03:00

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Роструд напоминает о двух коротких праздничных неделях в июне.

В связи с празднованием Дня России и парада Победы, россиян ждут выходные с 12 по 14 июня. Также предпраздничный день, 11 июня, будет сокращенным на один час.

На следующей короткой неделе дополнительным выходным объявлена среда, 24 июня, в этот день состоится долгожданный парад Победы.

Несмотря на то, что 24 июля объявлено нерабочим, в этот день сохраняется заработная плата. Поэтому 23 число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня остается прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU