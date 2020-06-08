Для поисков 82 летней жительницы Куньи требуются пилоты и квадрокоптеры
Сегодня поисковым отрядом "Лиза Алерт" продолжаются поиски 82 летней жительницы поселка Кунья.
Панкова (Евдокимова, Орлова) Нина Антоновна пропала 24 мая и по сей день ее местоположение остается неизвестным.
Как сообщает "Лиза Алерт", в последний раз женщину видели в голубом с желтым и синим цветом полосатом халате, синей толстовке, коричневой куртке, красном платке и черных полуботинках.
Нина Антоновна нуждается в медицинской помощи. Поисковики предполагают, что у пропавшей возможна потеря памяти. Сегодня для ее поисков призывают пилотов и неравнодушных псковичей, которые имеют квадрокоптеры и немного свободного времени.
Если вам что-то известно о пропавшей, поисковики просят сообщить по телефону: 88007005452
ИСТОЧНИК KP.RU