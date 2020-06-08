В школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов
Сегодня запущено 19 реконструкций спортивных залов в Псковской области, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-live.
Сообщается, что за летний период перед областью стоит сложная и ответственная задача по реконструкции и ремонтам школьных объектов.
"Из спортивных залов в ремонт сегодня запущены все. А это 19 сельских школ. Везде ремонт начат и наша задача, чтобы он состоялся вовремя" - сообщил Александр Седунов.
Дата сдачи объектов намечена на 10 августа. Это время, когда все школы подготавливаются к открытию для нового учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU