В школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:53:41+03:00

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Сегодня запущено 19 реконструкций спортивных залов в Псковской области, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире ПАИ-live.

Сообщается, что за летний период перед областью стоит сложная и ответственная задача по реконструкции и ремонтам школьных объектов.

"Из спортивных залов в ремонт сегодня запущены все. А это 19 сельских школ. Везде ремонт начат и наша задача, чтобы он состоялся вовремя" - сообщил Александр Седунов.

Дата сдачи объектов намечена на 10 августа. Это время, когда все школы подготавливаются к открытию для нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU