"Комсомолка" рассказывает подробности сдачи ЕГЭ в 2020 году

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:51:48+03:00

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Сегодня в прямом эфире ПАИ-live председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал о том, что ждет выпускников на защите ЕГЭ в этом году. "Комсомолка" расскажет кратко.

В какие дние начнут сдавать ЕГЭ?

Пробные экзамены стартуют 29 числа, а с 3 июля начнется этап непосредственной, очной сдачи экзаменов.

Расписание не поменялось?

Точное расписание всегда можно сверить на сайте Роспотребнадзора.

3 июля - география, литература, информатика;

6 и 7 июля - русский язык;

10 июля - профильная математика;

13 июля - история, физика;

16 июля- обществознание, химия;

20 июля - иностранные языки (кроме «говорения»), биология;

22 и 23 июля - иностранные языки («говорение»).

По сколько человек будет находиться в кабинете?

Несмотря на то, что ранее в кабинете находилось 15 выпускников, сейчас будет 6 - 10 человек, в зависимости от размеров аудитории, с рассадкой 1,5 - 2 метра.

Нужны ли маска и перчатки?

Помещения для сдачи ЕГЭ будут оборудованы необходимыми санитайзерами, перчатками и масками. У ребенка будет возможность сменить маску во время экзамена, если это будет необходимо.

Если от волнения поднимется температура?

Каждого ребенка ожидает проверка термометрии. Если у ребенка будет выявлена температура выше нормы, скорее всего, его не пустят по понятным на то причинам. Так же в каждом отделении сдачи ЕГЭ будет открыт медкабинет. Решение по каждому ребенку будет приниматься лично врачом.

Что делать, если не допустили?

Не волноваться. Ведь, для сдачи экзамена будут открыты дополнительные, резервные дни сдачи.

Когда и как подавать заявление в вуз?

В каждом университете будет установлены свои сроки. Баллы ЕГЭ будут доступны по каждому абитуриенту через базы данных в интернете. А документы для приемной комиссии можно будет отправить по почте. Желательно, по каждому университету в отдельности уточнять по горячим линиям приемной комиссии заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU