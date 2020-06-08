Россия открывает границы для поездки по работе, учебе и лечения

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:04:05+03:00

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Сегодня, 8 июня, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об открытии границ России для выезда за рубеж в связи с работой, учебой и для лечения.

Сообщается, что также могут получить разрешения на переезд люди, которым необходимо ухаживать за родственниками. Такое разрешение, согласно заявлению премьер-министра, относится и к иностранцам. Они тоже могут пересечь границы с Россией, если визит определяется медицинской целью.

Полное возобновление международного сообщения состоится 15 июля. Недавно мы рассказывали историю Элизы из Челябинска, которая отправилась к мужу в Латвию, но на самой границе ее развернули обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU