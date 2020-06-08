Соцработникам Псковской области закупят велосипеды

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:30:52+03:00

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Сегодня, 8 июня, состоялось собрание губернатора Псковской области с районами о мерах социальной поддержки.

Директор Центра социального обслуживания Великолукского района Лилия Шавш обратила внимание губернатора на нехватку личного транспорта у сотрудников Центра.

В связи с тем, что соцработникам ежедневно приходится преодолевать огромные расстояния пешком, директор ЦСО выделила нехватку велосипедов районе.

«Велосипед, действительно, может быть решением. Тогда нужно принимать решение в отношении всех социальных работников», - дал ответ Михаил Ведерников.

Председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева подтвердила нехватку личного транспорта и предложила закупить в район хотя бы три велосипеда.

Ведерников пообещал решить этот вопрос в ближайшее время с помощью привлечения средств из благотворительного Фонда княгини Ольги.

Для того, чтобы закупить достаточно комфортные и функциональные велосипеды, губернатор попросил Ольгу Евстигнееву собрать пожелания соцработников.

ИСТОЧНИК KP.RU