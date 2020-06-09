В Псковской области число выявленных зараженных увеличилось на 60 человек
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 7 мая, увеличилось на 60 человек и достигло 1 366 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 25 человек и достигло 486, а число умерших равно 12.
Также по данным на утро 9 мая в регионе за все время было сделано 28 217 тестов на коронавирус (суточный прирост +690).
Статистика по районам:
Псков – 351 (+8)
Великие Луки – 229 (+8)
Островский район – 133 (+10)
Псковский район – 100 (+4)
Порховский район - 97 (+6)
Великолукский район – 65
Дновский район - 61 (+4)
Невельский район - 53
Плюсский район – 52 (+9)
Гдовский район – 39 (+8)
Новосокольнический район - 35
Опочецкий район – 27
Струго-Красненский район – 23 (+3)
Дедовичский район – 22
Палкинский район - 16
Печорский район – 14
Новоржевский район – 11
Себежский район – 10
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Красногородский район – 4
Локнянский район - 4
Куньинский район – 3
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
Локнянский район - 4
ИСТОЧНИК KP.RU