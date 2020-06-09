В Псковской области число выявленных зараженных увеличилось на 60 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:20:07+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 7 мая, увеличилось на 60 человек и достигло 1 366 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 25 человек и достигло 486, а число умерших равно 12.

Также по данным на утро 9 мая в регионе за все время было сделано 28 217 тестов на коронавирус (суточный прирост +690).

Статистика по районам:

Псков – 351 (+8)

Великие Луки – 229 (+8)

Островский район – 133 (+10)

Псковский район – 100 (+4)

Порховский район - 97 (+6)

Великолукский район – 65

Дновский район - 61 (+4)

Невельский район - 53

Плюсский район – 52 (+9)

Гдовский район – 39 (+8)

Новосокольнический район - 35

Опочецкий район – 27

Струго-Красненский район – 23 (+3)

Дедовичский район – 22

Палкинский район - 16

Печорский район – 14

Новоржевский район – 11

Себежский район – 10

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Красногородский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 3

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

Локнянский район - 4

ИСТОЧНИК KP.RU