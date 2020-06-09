За последнюю неделю 50 детей Псковской области подцепили клещей

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:46:12+03:00

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Управление Роспотребнадзора в Псковской области за последнюю неделю зафиксировало 181 человека обратившегося с укусами клещей. В том числе 50 детей.

С начала эпидемического сезона с укусами клещей обратилось 1060 человек, детей укусили 368 раз. Но, как утверждают в Роспотребнадзоре, это на 40,65% меньше, чем в предыдущем году. И на 45,1% меньше по сравнению с многолетней статистикой укусов.

Первый укус в этом году произошел 19 февраля. С того момента в Псковской области от клещевого энцифалита привили 1 488 человек, в том числе 51 ребёнока. Серопрофилактика проведена трём детям до 17 лет.

Всего с пострадавших в этом году снято 698 клещей, где 128 - только за последнюю неделю. При этом выявлено 18 с наличием клещевого вирусного энцефалита, 58 - иксодового клещевого боррелиоза, 21 - с моноцитарным эрлихиозом человека и 1 с гранулоцитарным анаплазмозом человека.

ИСТОЧНИК KP.RU