Улицу Олега Кошевого перекроют 10 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:59:14+03:00

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Пресс-служба муниципалитета сообщила о перекрытии части дороги на улице Олега Кошевого 10 июня.

Сообщается, что с 8:00 утра до 20:00 вечера для работ по замене инженерных сетей перекроют участок между улицами Леона Поземского и Школьной.

«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU