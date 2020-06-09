Улицу Олега Кошевого перекроют 10 июня
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Пресс-служба муниципалитета сообщила о перекрытии части дороги на улице Олега Кошевого 10 июня.
Сообщается, что с 8:00 утра до 20:00 вечера для работ по замене инженерных сетей перекроют участок между улицами Леона Поземского и Школьной.
«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - сообщили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU