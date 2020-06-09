2020-06-09T13:26:42+03:00
Общество

"Комсомолка" рассказывает о графике работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни

Ольга Чернышева
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Псковская городская поликлиника озвучила расписание работы с 12 по 14 июня. Напомним, что в июне россиян ждут две короткие недели и сокращенный день.

11 июня - режим работы сокращен на один час;

12 июня - в этот день работает дежурная служба, прием терапевта с 8.00 до 13.00;

13 июня – режим работы согласно графику рабочей субботы, прием терапевта с 08.00 до 13.00. Можно осуществить вызов на дом;

14 июня - в этот день работает дежурная служба, прием терапевта с 8.00 до 13.00;

15 июня – полноценный рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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