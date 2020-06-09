Автобус №2 в Пскове изменит маршрут следования

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:50:40+03:00

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Сегодня, 9 июня, "Псковпассажиравторанс" сообщил об изменение маршрута следования автобуса №2.

В связи с тем, что улица Народная перекрыта для ремонтных работ, меняется схема движение автобуса №2 "Вокзал - Рокоссовского". Автобус проследует от областной больницы по улице Максима Горького, повернет на Рижский проспект и продолжит движение по маршруту.

В связи с этим, остановки "Никольский храм" и "Мебельный магазин" временно не действуют.

ИСТОЧНИК KP.RU