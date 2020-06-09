Музею-заповеднику "Изборск" передали в дар более 100 предметов XIX - XX веков
Фото: Музей-заповедник "Изборск"
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Сегодня Музей-заповедник "Изборск" сообщил на своей страницы в социальной сети ВКонтакте о подарке, который передал на днях искусствовед-архитектор, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, член Союза архитекторов России Игорь Лагутин.
Сообщается, что в дар было передано "более 100 предметов конца XIX - XX веков, которые имели широкое бытование на территории Изборской округи, и на сегодняшний день являются редкими и уникальными" - прокомментировали в Музее.
ИСТОЧНИК KP.RU